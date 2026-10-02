S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corning von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Corning-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Corning-Anteile betrug an diesem Tag 82.52 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Corning-Aktie investierten, hätten nun 12.118 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 160.42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’944.01 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +94.40 Prozent.

Corning war somit zuletzt am Markt 132.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch