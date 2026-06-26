S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corning von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Corning-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 40.90 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 244.499 Corning-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 55’748.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 228.01 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 457.48 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Corning belief sich jüngst auf 177.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch