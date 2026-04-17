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Corning Aktie 921667 / US2193501051

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Rentabler Corning-Einstieg? 17.04.2026 16:02:37

S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Corning-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Corning
129.52 CHF 1.63%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Corning-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41.52 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Corning-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 24.085 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’000.00 USD, da sich der Wert eines Corning-Anteils am 16.04.2026 auf 166.08 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 300.00 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Corning eine Börsenbewertung in Höhe von 145.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch