Corning Aktie 921667 / US2193501051

06.03.2026 16:02:19

S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Corning-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Corning
100.81 CHF -6.69%
Die Corning-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 37.46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26.695 Corning-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’596.90 USD, da sich der Wert eines Corning-Papiers am 05.03.2026 auf 134.74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 259.69 Prozent vermehrt.

Corning wurde am Markt mit 123.81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

