Corning Aktie 921667 / US2193501051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Corning-Anlage?
|
04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Corning-Aktien verdienen können.
Am 04.09.2025 wurde das Corning-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Corning-Papier bei 69.72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.434 Corning-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 209.41 USD, da sich der Wert eines Corning-Papiers am 03.09.2026 auf 146.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 109.41 Prozent vermehrt.
Am Markt war Corning jüngst 123.94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
16:29
|Corning Aktie News: Corning am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Corning Aktie News: Corning am Donnerstagabend in Grün (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Corning Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.