S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 04.09.2025 wurde das Corning-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Corning-Papier bei 69.72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.434 Corning-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 209.41 USD, da sich der Wert eines Corning-Papiers am 03.09.2026 auf 146.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 109.41 Prozent vermehrt.

Am Markt war Corning jüngst 123.94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch