S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 07.08.2025 wurde das Corning-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Corning-Papier bei 64.76 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 154.416 Corning-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24’271.16 USD, da sich der Wert eines Corning-Papiers am 06.08.2026 auf 157.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 142.71 Prozent vermehrt.

Am Markt war Corning jüngst 135.46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch