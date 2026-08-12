S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Copart-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 12.08.2025 wurden Copart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Copart-Aktie betrug an diesem Tag 47.20 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 21.186 Copart-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 622.88 USD, da sich der Wert eines Copart-Anteils am 11.08.2026 auf 29.40 USD belief. Mit einer Performance von -37.71 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Copart-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch