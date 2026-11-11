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|Lohnendes Copart-Investment?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Copart-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Copart-Investment gewesen.
Die Copart-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Copart-Aktie 48.73 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Copart-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205.212 Copart-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 32.30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’628.36 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 33.72 Prozent eingebüsst.
Alle Copart-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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