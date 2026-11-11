S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Copart-Investment von vor 3 Jahren verloren

Die Copart-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Copart-Aktie 48.73 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Copart-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205.212 Copart-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 32.30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’628.36 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 33.72 Prozent eingebüsst.

Alle Copart-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch