Copart Aktie 190310 / US2172041061
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel hätte eine Investition in Copart von vor 3 Jahren gekostet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Copart-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Copart-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Copart-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 43.88 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Copart-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.279 Copart-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Copart-Aktie auf 31.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70.74 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29.26 Prozent verringert.
Der Marktwert von Copart betrug jüngst 29.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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