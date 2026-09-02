S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Copart von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Copart-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Copart-Anteile bei 6.46 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Copart-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 154.799 Copart-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’025.54 USD, da sich der Wert einer Copart-Aktie am 01.09.2026 auf 32.47 USD belief. Mit einer Performance von +402.55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Copart-Wert an der Börse wurde auf 30.61 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch