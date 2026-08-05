S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Copart von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Copart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Copart-Papier investiert hätte, hätte er nun 15.686 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (29.40 USD), wäre die Investition nun 461.18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 361.18 Prozent vermehrt.

Copart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch