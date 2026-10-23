S&P 500-Wert Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Constellation Brands A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Constellation Brands A-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 219.40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.456 Constellation Brands A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Constellation Brands A-Papiere wären am 22.10.2026 63.35 USD wert, da der Schlussstand 138.98 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36.65 Prozent.

Insgesamt war Constellation Brands A zuletzt 22.32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch