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|Constellation Brands A-Investition
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Constellation Brands A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Constellation Brands A-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Constellation Brands A-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 219.40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.456 Constellation Brands A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Constellation Brands A-Papiere wären am 22.10.2026 63.35 USD wert, da der Schlussstand 138.98 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36.65 Prozent.
Insgesamt war Constellation Brands A zuletzt 22.32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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