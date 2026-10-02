Constellation Brand a Aktie 1132109 / US21036P1084
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Constellation Brands A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Constellation Brands A-Aktie Anlegern gebracht.
Die Constellation Brands A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 166.49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Constellation Brands A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.601 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 112.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67.87 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 32.13 Prozent vermindert.
Der Constellation Brands A-Wert an der Börse wurde auf 19.34 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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