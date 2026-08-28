S&P 500-Wert Constellation Brands A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Constellation Brands A von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die Constellation Brands A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 212.42 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.708 Constellation Brands A-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 618.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131.43 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 38.13 Prozent eingebüsst.

Zuletzt verbuchte Constellation Brands A einen Börsenwert von 22.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch