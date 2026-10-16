Constellation Brand a Aktie 1132109 / US21036P1084
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|Profitabler Constellation Brands A-Einstieg?
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Constellation Brands A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Constellation Brands A von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Constellation Brands A-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 3 Jahren wurde das Constellation Brands A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Constellation Brands A-Papier bei 234.79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 42.591 Constellation Brands A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 5’518.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 129.58 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 5’518.97 USD, was einer negativen Performance von 44.81 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Constellation Brands A belief sich zuletzt auf 21.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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