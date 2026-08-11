Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consolidated Edison-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Consolidated Edison-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 11.08.2023 wurde die Consolidated Edison-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Consolidated Edison-Anteile an diesem Tag 90.83 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 110.096 Consolidated Edison-Aktien. Die gehaltenen Consolidated Edison-Papiere wären am 10.08.2026 11’703.18 USD wert, da der Schlussstand 106.30 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17.03 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Consolidated Edison bezifferte sich zuletzt auf 39.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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