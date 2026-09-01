S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor einem Jahr eingefahren

Am 29.08.2025 wurden Consolidated Edison-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Consolidated Edison-Anteile bei 98.23 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Consolidated Edison-Papier investiert hätte, hätte er nun 101.802 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’894.84 USD, da sich der Wert eines Consolidated Edison-Papiers am 31.08.2026 auf 107.02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8.95 Prozent angezogen.

Insgesamt war Consolidated Edison zuletzt 39.62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch