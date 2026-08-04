S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Consolidated Edison-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 105.36 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Consolidated Edison-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.491 Consolidated Edison-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Consolidated Edison-Papiers auf 107.95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’024.58 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’024.58 USD entspricht einer Performance von +2.46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Consolidated Edison belief sich zuletzt auf 40.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch