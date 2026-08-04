Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Consolidated Edison-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Consolidated Edison-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 105.36 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Consolidated Edison-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.491 Consolidated Edison-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Consolidated Edison-Papiers auf 107.95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’024.58 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’024.58 USD entspricht einer Performance von +2.46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Consolidated Edison belief sich zuletzt auf 40.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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