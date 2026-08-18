S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Consolidated Edison-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76.60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Consolidated Edison-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.305 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Consolidated Edison-Papiere wären am 17.08.2026 142.28 USD wert, da der Schlussstand 108.99 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42.28 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Consolidated Edison einen Börsenwert von 40.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch