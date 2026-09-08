Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consolidated Edison-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Consolidated Edison eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Consolidated Edison-Papier statt. Der Schlusskurs der Consolidated Edison-Anteile betrug an diesem Tag 89.25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Consolidated Edison-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.120 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 120.21 USD, da sich der Wert eines Consolidated Edison-Papiers am 04.09.2026 auf 107.29 USD belief. Damit wäre die Investition 20.21 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Consolidated Edison einen Börsenwert von 39.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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