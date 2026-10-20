Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consolidated Edison-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Consolidated Edison-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Consolidated Edison-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 73.62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Consolidated Edison-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.358 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 148.99 USD, da sich der Wert einer Consolidated Edison-Aktie am 19.10.2026 auf 109.69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48.99 Prozent erhöht.
Consolidated Edison war somit zuletzt am Markt 41.39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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