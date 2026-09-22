Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consolidated Edison-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Consolidated Edison-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Consolidated Edison-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78.85 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Consolidated Edison-Aktie investiert, befänden sich nun 126.823 Consolidated Edison-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 13’171.85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103.86 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31.72 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Consolidated Edison zuletzt 38.83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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