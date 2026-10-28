S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConocoPhillips-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ConocoPhillips-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ConocoPhillips-Papier bei 117.80 USD. Bei einem ConocoPhillips-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.489 ConocoPhillips-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’256.03 USD, da sich der Wert eines ConocoPhillips-Anteils am 27.10.2026 auf 147.96 USD belief. Damit wäre die Investition um 25.60 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von ConocoPhillips betrug jüngst 177.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch