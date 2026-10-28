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|Lohnende ConocoPhillips-Investition?
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConocoPhillips-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen ConocoPhillips-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ConocoPhillips-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ConocoPhillips-Papier bei 117.80 USD. Bei einem ConocoPhillips-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.489 ConocoPhillips-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’256.03 USD, da sich der Wert eines ConocoPhillips-Anteils am 27.10.2026 auf 147.96 USD belief. Damit wäre die Investition um 25.60 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von ConocoPhillips betrug jüngst 177.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu ConocoPhillips
Analysen zu ConocoPhillips
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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ConocoPhillips am 28.10.2026
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