ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables ConocoPhillips-Investment?
|
19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in ConocoPhillips-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die ConocoPhillips-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die ConocoPhillips-Aktie an diesem Tag 43.32 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.308 ConocoPhillips-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der ConocoPhillips-Aktie auf 129.72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 299.45 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 299.45 USD entspricht einer Performance von +199.45 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ConocoPhillips belief sich zuletzt auf 154.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu ConocoPhillips
Analysen zu ConocoPhillips
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.