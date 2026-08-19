S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die ConocoPhillips-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die ConocoPhillips-Aktie an diesem Tag 43.32 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.308 ConocoPhillips-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der ConocoPhillips-Aktie auf 129.72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 299.45 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 299.45 USD entspricht einer Performance von +199.45 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ConocoPhillips belief sich zuletzt auf 154.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch