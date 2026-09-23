S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConocoPhillips-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das ConocoPhillips-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren ConocoPhillips-Anteile an diesem Tag 93.47 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 106.986 ConocoPhillips-Papiere. Die gehaltenen ConocoPhillips-Aktien wären am 22.09.2026 13’402.16 USD wert, da der Schlussstand 125.27 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 34.02 Prozent.

ConocoPhillips erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 152.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch