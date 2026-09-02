S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConocoPhillips-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

ConocoPhillips-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die ConocoPhillips-Aktie letztlich bei 122.14 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 81.873 ConocoPhillips-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 136.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’150.32 USD wert. Das entspricht einem Plus von 11.50 Prozent.

Der Börsenwert von ConocoPhillips belief sich jüngst auf 159.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch