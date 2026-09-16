ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative ConocoPhillips-Investition?
|
16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConocoPhillips-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ConocoPhillips-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden ConocoPhillips-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39.87 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die ConocoPhillips-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25.082 Anteilen. Die gehaltenen ConocoPhillips-Papiere wären am 15.09.2026 3’542.01 USD wert, da der Schlussstand 141.22 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 254.20 Prozent zugenommen.
Am Markt war ConocoPhillips jüngst 163.97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu ConocoPhillips
Analysen zu ConocoPhillips
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Der Dow kommt kaum vom Fleck. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.