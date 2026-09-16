S&P 500-Wert ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConocoPhillips-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden ConocoPhillips-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39.87 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die ConocoPhillips-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25.082 Anteilen. Die gehaltenen ConocoPhillips-Papiere wären am 15.09.2026 3’542.01 USD wert, da der Schlussstand 141.22 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 254.20 Prozent zugenommen.

Am Markt war ConocoPhillips jüngst 163.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch