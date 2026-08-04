ConAgra Foods Aktie 920226 / US2058871029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative ConAgra Foods-Anlage?
|
04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConAgra Foods von vor 5 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in ConAgra Foods-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 04.08.2021 wurde die ConAgra Foods-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 32.39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das ConAgra Foods-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.087 ConAgra Foods-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46.03 USD, da sich der Wert einer ConAgra Foods-Aktie am 03.08.2026 auf 14.91 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 53.97 Prozent eingebüsst.
ConAgra Foods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu ConAgra Foods Inc.
Analysen zu ConAgra Foods Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.