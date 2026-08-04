S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConAgra Foods von vor 5 Jahren angefallen

Am 04.08.2021 wurde die ConAgra Foods-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 32.39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das ConAgra Foods-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.087 ConAgra Foods-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46.03 USD, da sich der Wert einer ConAgra Foods-Aktie am 03.08.2026 auf 14.91 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 53.97 Prozent eingebüsst.

ConAgra Foods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch