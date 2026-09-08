S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConAgra Foods von vor 10 Jahren angefallen

Am 08.09.2016 wurden ConAgra Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35.11 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die ConAgra Foods-Aktie investierten, hätten nun 284.811 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’408.88 USD, da sich der Wert eines ConAgra Foods-Papiers am 04.09.2026 auf 15.48 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 55.91 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von ConAgra Foods belief sich zuletzt auf 7.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch