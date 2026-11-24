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|Rentable ConAgra Foods-Investition?
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ConAgra Foods von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in ConAgra Foods eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurde das ConAgra Foods-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das ConAgra Foods-Papier bei 31.60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31.646 ConAgra Foods-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 470.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52.97 Prozent verringert.
Alle ConAgra Foods-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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