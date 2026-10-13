ConAgra Foods Aktie 920226 / US2058871029
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine ConAgra Foods-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ConAgra Foods-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ConAgra Foods-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die ConAgra Foods-Aktie an diesem Tag 18.19 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in ConAgra Foods-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54.975 ConAgra Foods-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 13.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 752.06 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 752.06 USD, was einer negativen Performance von 24.79 Prozent entspricht.
Der Marktwert von ConAgra Foods betrug jüngst 6.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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