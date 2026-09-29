ConAgra Foods Aktie 920226 / US2058871029
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConAgra Foods von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen ConAgra Foods-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 5 Jahren wurde das ConAgra Foods-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die ConAgra Foods-Anteile bei 34.66 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die ConAgra Foods-Aktie investiert hätte, hätte er nun 288.517 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ConAgra Foods-Papiers auf 14.16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’085.40 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 59.15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ConAgra Foods belief sich zuletzt auf 6.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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