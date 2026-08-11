Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’792 -0.3%  DAX 26’391 0.3%  Euro 0.9360 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’368 -0.5%  Bitcoin 51’609 -0.3%  Dollar 0.8110 0.1%  Öl 89.2 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Alcon43249246Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung
Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial
Tesla-Aktie hinter S&P 500 zurück: Roth MKM sieht trotzdem Aufwärtspotenzial
NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA und Finanzpartner planen 500-Milliarden-Dollar-Pakt für KI-Rechenzentren
Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften
Suche...
Plus500 Depot

ConAgra Foods Aktie 920226 / US2058871029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukratives ConAgra Foods-Investment? 11.08.2026 16:02:20

S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConAgra Foods von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in ConAgra Foods eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

ConAgra Foods
12.94 EUR 1.21%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ConAgra Foods-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des ConAgra Foods-Papiers betrug an diesem Tag 36.10 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 27.697 ConAgra Foods-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ConAgra Foods-Aktie auf 14.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 409.09 USD wert. Damit wäre die Investition um 59.09 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete ConAgra Foods eine Marktkapitalisierung von 7.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ConAgra Foods Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ConAgra Foods Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

20:49 Logo WHS Nasdaq stürzt ab – und plötzlich dreht der Markt um!
12:47 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
09:50 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
09:08 SMI kratzt an seiner Bestmarke
09:04 Marktüberblick: Ölpreise ziehen wieder an
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
10.08.26 Europas strategische Autonomie
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.38 SMYBKU
Short 15’520.45 13.81 SLWB8U
Short 16’085.87 8.95 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’575.25 11.08.2026 17:31:37
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’683.70 13.74 SZBKGU