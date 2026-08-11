ConAgra Foods Aktie 920226 / US2058871029
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|Lukratives ConAgra Foods-Investment?
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConAgra Foods von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in ConAgra Foods eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ConAgra Foods-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des ConAgra Foods-Papiers betrug an diesem Tag 36.10 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 27.697 ConAgra Foods-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ConAgra Foods-Aktie auf 14.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 409.09 USD wert. Damit wäre die Investition um 59.09 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete ConAgra Foods eine Marktkapitalisierung von 7.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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