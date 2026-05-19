ConAgra Foods Aktie 920226 / US2058871029
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19.05.2026 16:02:21
S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConAgra Foods von vor 10 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ConAgra Foods-Aktien verlieren können.
Vor 10 Jahren wurden ConAgra Foods-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ConAgra Foods-Anteile betrug an diesem Tag 34.99 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28.583 ConAgra Foods-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ConAgra Foods-Aktie auf 13.79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 394.16 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 394.16 USD entspricht einer negativen Performance von 60.58 Prozent.
ConAgra Foods war somit zuletzt am Markt 6.41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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