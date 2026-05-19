Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’361 0.9%  SPI 18’864 0.8%  Dow 49’530 -0.3%  DAX 24’487 0.7%  Euro 0.9165 0.3%  EStoxx50 5’870 0.4%  Gold 4’503 -1.4%  Bitcoin 60’672 0.5%  Dollar 0.7893 0.6%  Öl 110.3 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie gefragt: Lizenzabkommen mit MPP für Xofluza unterzeichnet - Neue Daten aus Krebs-Pipeline für ASCO-Kongress angekündigt
Accelleron-Aktie im Minus: Angekündigtes Aktienrückkaufprogramm startet am Mittwoch
Swissquote-Aktie steigt: Beschlossener Aktiensplit wird per 28. Mai vollzogen
ABB-Aktie im Minus: Neuer Campus für Antriebstechnik in Nanjing geplant
AEVIS VICTORIA-Aktie fester: Umsatz und Gewinn im ersten Quartal gestiegen
Suche...
Plus500 Depot

ConAgra Foods Aktie 920226 / US2058871029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Hochrechnung 19.05.2026 16:02:21

S&P 500-Wert ConAgra Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConAgra Foods von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ConAgra Foods-Aktien verlieren können.

ConAgra Foods
11.93 EUR 0.91%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurden ConAgra Foods-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ConAgra Foods-Anteile betrug an diesem Tag 34.99 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28.583 ConAgra Foods-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ConAgra Foods-Aktie auf 13.79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 394.16 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 394.16 USD entspricht einer negativen Performance von 60.58 Prozent.

ConAgra Foods war somit zuletzt am Markt 6.41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ConAgra Foods Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten