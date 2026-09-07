S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comfort Systems USA von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Comfort Systems USA-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Comfort Systems USA-Papier bei 74.52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.419 Comfort Systems USA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1’610.34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’609.50 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2’060.95 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Comfort Systems USA betrug jüngst 56.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch