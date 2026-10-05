Comfort Systems USA Aktie 672020 / US1999081045
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comfort Systems USA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Comfort Systems USA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Comfort Systems USA-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Comfort Systems USA-Anteile bei 76.52 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 130.685 Comfort Systems USA-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 225’824.62 USD, da sich der Wert einer Comfort Systems USA-Aktie am 02.10.2026 auf 1’728.01 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2’158.25 Prozent vermehrt.
Comfort Systems USA wurde am Markt mit 60.88 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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