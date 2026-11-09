S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comfort Systems USA von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Comfort Systems USA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Comfort Systems USA-Aktie an diesem Tag bei 30.25 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comfort Systems USA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 33.058 Comfort Systems USA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Comfort Systems USA-Papiers auf 1’017.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33’636.36 USD wert. Das entspricht einem Plus von 3’263.64 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Comfort Systems USA eine Börsenbewertung in Höhe von 35.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch