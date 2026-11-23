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|Comfort Systems USA-Performance im Blick
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Comfort Systems USA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Comfort Systems USA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Comfort Systems USA-Anteile an diesem Tag 197.78 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.506 Comfort Systems USA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 527.09 USD, da sich der Wert eines Comfort Systems USA-Anteils am 20.11.2026 auf 1’042.47 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 427.09 Prozent.
Der Comfort Systems USA-Wert an der Börse wurde auf 36.22 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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