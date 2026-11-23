Heute vor 3 Jahren wurden Comfort Systems USA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Comfort Systems USA-Anteile an diesem Tag 197.78 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.506 Comfort Systems USA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 527.09 USD, da sich der Wert eines Comfort Systems USA-Anteils am 20.11.2026 auf 1’042.47 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 427.09 Prozent.

Der Comfort Systems USA-Wert an der Börse wurde auf 36.22 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch