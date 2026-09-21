S&P 500-Wert Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comfort Systems USA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Comfort Systems USA-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 797.71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.125 Comfort Systems USA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Comfort Systems USA-Papiere wären am 18.09.2026 207.01 USD wert, da der Schlussstand 1’651.37 USD betrug. Mit einer Performance von +107.01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Comfort Systems USA jüngst 58.09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch