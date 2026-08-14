Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Colgate-Palmolive-Aktie Investoren gebracht.
Am 14.08.2025 wurde die Colgate-Palmolive-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 84.65 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11.813 Colgate-Palmolive-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’097.81 USD, da sich der Wert eines Colgate-Palmolive-Anteils am 13.08.2026 auf 92.93 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 9.78 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Colgate-Palmolive zuletzt 73.82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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