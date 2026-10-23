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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Colgate-Palmolive-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Colgate-Palmolive-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 75.50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 132.450 Colgate-Palmolive-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 12’899.34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 97.39 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 12’899.34 USD, was einer positiven Performance von 28.99 Prozent entspricht.
Colgate-Palmolive wurde am Markt mit 74.39 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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