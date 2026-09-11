Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Colgate-Palmolive-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Colgate-Palmolive-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Colgate-Palmolive-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84.06 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert hat, hat nun 118.963 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 87.90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’456.82 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 4.57 Prozent.
Colgate-Palmolive markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 70.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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