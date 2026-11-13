S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Colgate-Palmolive-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Colgate-Palmolive-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Colgate-Palmolive-Aktie bei 75.95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 131.666 Colgate-Palmolive-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 97.90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’890.06 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 28.90 Prozent vermehrt.

Der Colgate-Palmolive-Wert an der Börse wurde auf 77.87 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch