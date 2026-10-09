Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Colgate-Palmolive gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Colgate-Palmolive-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 77.81 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.285 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 113.22 USD, da sich der Wert einer Colgate-Palmolive-Aktie am 08.10.2026 auf 88.10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13.22 Prozent.
Zuletzt verbuchte Colgate-Palmolive einen Börsenwert von 69.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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