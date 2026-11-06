S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Colgate-Palmolive-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Colgate-Palmolive-Papier an diesem Tag bei 77.27 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12.942 Colgate-Palmolive-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Colgate-Palmolive-Aktie auf 98.69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’277.21 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 27.72 Prozent gleich.

Am Markt war Colgate-Palmolive jüngst 78.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch