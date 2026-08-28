S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Colgate-Palmolive-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 77.44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Colgate-Palmolive-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.291 Colgate-Palmolive-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 27.08.2026 117.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90.96 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17.46 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Colgate-Palmolive einen Börsenwert von 73.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch