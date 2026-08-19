S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coinbase von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurde das Coinbase-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 302.07 USD. Bei einem Coinbase-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.310 Coinbase-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Coinbase-Papiers auf 146.23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 484.09 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51.59 Prozent abgenommen.

Coinbase war somit zuletzt am Markt 39.93 Mrd. USD wert. Der Coinbase-Börsengang fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs des Coinbase-Anteils belief sich damals auf 381.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch