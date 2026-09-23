S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coinbase-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Coinbase-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Coinbase-Anteile bei 70.96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coinbase-Aktie investiert, befänden sich nun 1.409 Coinbase-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 283.36 USD, da sich der Wert eines Coinbase-Papiers am 22.09.2026 auf 201.07 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 183.36 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Coinbase zuletzt 52.90 Mrd. USD wert. Die Coinbase-Aktie wurde am 14.04.2021 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Coinbase-Aktie lag beim Börsengang bei 381.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch