Coinbase Aktie 110289664 / US19260Q1076
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coinbase-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Coinbase eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Coinbase-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Coinbase-Anteile bei 70.96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coinbase-Aktie investiert, befänden sich nun 1.409 Coinbase-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 283.36 USD, da sich der Wert eines Coinbase-Papiers am 22.09.2026 auf 201.07 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 183.36 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Coinbase zuletzt 52.90 Mrd. USD wert. Die Coinbase-Aktie wurde am 14.04.2021 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Coinbase-Aktie lag beim Börsengang bei 381.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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