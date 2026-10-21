Coinbase Aktie 110289664 / US19260Q1076
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coinbase von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Coinbase-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Coinbase-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 74.66 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coinbase-Aktie investiert, befänden sich nun 13.394 Coinbase-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’288.37 USD, da sich der Wert eines Coinbase-Papiers am 20.10.2026 auf 170.85 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 2’288.37 USD, was einer positiven Performance von 128.84 Prozent entspricht.
Coinbase markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44.48 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Coinbase-Aktie an der Börse NAS war der 14.04.2021. Damals wurde der erste Kurs des Coinbase-Papiers bei 381.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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