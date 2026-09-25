Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coherent von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Coherent gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Coherent-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 32.18 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Coherent-Aktie investiert hat, hat nun 310.752 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 90’307.64 USD, da sich der Wert eines Coherent-Papiers am 24.09.2026 auf 290.61 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 803.08 Prozent zugenommen.
Coherent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58.94 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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